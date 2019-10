Xbox : Ina Gelbert remplace Hugues Ouvrard à la tête de Xbox France

C'était dans l'air depuis plusieurs jours, voire semaines, Hugues Ouvrard sera donc bel et bien remplacé à la tête de Xbox France. Sa successeur vient d'être officiellement nommée, et se nomme Ina Gelbert.

Microsoft France vient en effet d'annoncer la nomination de Ina Gelbert, 39 ans, au poste de Directrice de l'entité Xbox, dédiée aux jeux vidéo, en lieu et place de Hugues Ouvrard qui occupait ce poste depuis 2013, et dont on attend toujours les explications de son éviction au sein de l'entité française, comme il l'avait promis sur Twitter le 10 septembre dernier.

A ce titre, Microsoft nous informe que Ina Gelbert aura pour mission de "poursuivre le développement de la marque Xbox en France avec en particulier l'arrivée sur le marché de nouveaux produits et services innovants tels que les projets xCloud (plateforme de cloud gaming) et Scarlett (prochaine console Xbox)."

On nous indique également qu'elle s'attachera "à oeuvrer en faveur de l'ouverture du "gaming à tous", que ce soit notamment à travers l'inclusion de personnes en situation de handicap ou la mise en avant des synergies entre les plateformes de jeu. Elle sera enfin chargée d'animer l'écosystème Xbox en France, aussi bien auprès des fans de la marque que de nos partenaires, qu'ils soient éditeurs, développeurs, distributeurs ou issus du monde associatif."

Profil "grand public"

Ina Gelbert n'est pas issu du sérail vidéoludique, comme on aurait pu le penser, mais possède un parcours professionnel plutôt axé grand public. Voici les infos la concernant, livrées par Microsoft :

Diplômée de l'ESSEC, Ina intègre Microsoft France en 2012 en tant que Manager Compte Clé puis Directrice de Compte où elle développera l'univers du PC et du gaming chez différents distributeurs en France. Elle rejoint en 2017 l'équipe Xbox France en tant que Senior Marketing Manager, chargée notamment du hardware, dont les diverses consoles Xbox et les accessoires associés, mais également de projets transverses emblématiques tels que l'inclusion dans le jeu vidéo.

Auparavant, de 2003 à 2012, Ina Gelbert a occupé des fonctions variées au sein de multinationales grand public d'envergure : le groupe Mars en France (M&M's, Mars, Freedent etc.) en tant que chef de secteur puis chef de zone ainsi qu'au sein du groupe Unilever où elle fut Directrice Régionale puis Compte Clé et enfin Customer Category Manager pour l'Europe.

Voici ce qu'elle déclare suite à sa nomination :

Je suis très fière d'être nommée Directrice Xbox France. Le jeu vidéo représente un univers passionnant dont la créativité et le dynamisme ne sont plus à démontrer. Je suis prête à relever ce nouveau défi et aurai à coeur de contribuer à développer l'empreinte de la marque Xbox en France auprès de l'ensemble de notre écosystème. Je suis également tout particulièrement enthousiaste à l'idée de mettre en avant les valeurs d'inclusion et de diversité qui animent Microsoft et les équipes Xbox en France.

C'est pour moi une grande fierté d'être nommée Directrice Xbox France. Prendre mes fonctions à un moment si crucial pour notre marque et notre industrie est véritablement passionnant. Plus que jamais je continuerai d'oeuvrer en faveur de l'ouverture du jeu vidéo à toutes et tous https://t.co/YtxVGrlkgY - Ina Gelbert (@InaGelbert) October 9, 2019

Premier baptême du feu pour Ina, la Paris Games Week, où elle sera présente pour répondre entre autres, aux questions des curieux journalistes. On lui souhaite évidemment bon vent à la tête de l'entité Xbox France.