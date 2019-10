Call of Duty Mobile établit un record historique de téléchargements

Sortie le 1er octobre dernier, la version portable de Call of Duty aurait semble-t-il tout déglingué sur son passage, avec la finesse qu'on connait à la série sur consoles et PC depuis des années.

Eh oui, quand l'appel du devoir sonne quelque part, les joueurs se mettent au garde à vous. Call of Duty : Mobile aurait ainsi, selon l'institut Sensor Tower, été téléchargé plus de 100 millions de fois en une semaine !

Le FPS développé par TiMi sous l'égide du géant chinois Tencent, est donc le plus gros lancement d'un jeu mobile. Il devance les 90 millions de Mario Kart Tour et 85.5 millions de Pokémon GO. À titre de comparaison, les déclinaisons mobiles de Fortnite et PUBG, n'ont été récupérées respectivement "que" par 22,5 millions et 28 millions de personnes dans leurs sept premiers jours.

Et bientôt, tous les regards se tourneront vers Call of Duty : Modern Warfare, qui arrive le 25 octobre sur PS4, Xbox One et PC. Qui sait, peut-être que lui aussi va tout éclater...

