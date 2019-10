PS5 : Sony annonce la PlayStation 5 pour la fin 2020, avec une manette "nouvelle génération"

Alors que les prédicateurs que compte la toile s'amusent depuis de nombreuses années à lire dans les entrailles de sanglier l'arrivée de la prochaine génération de consoles signée Sony, le constructeur japonais vient enfin de lever le voile sur le secret de Polichinelle le plus connu des joueurs.

C'est cette fois tout ce qu'il y a de plus officiel, puisque l'information émane directement du site Playstation japonais, qui dévoile coup sur coup le nom officiel de la prochaine console, qui s'appellera - ô surprise - la PlayStation 5, et qui sortira - second plot twist - à la fin de l'année 2020.

Alors que peu de choses avaient jusqu'ici officiellement fuité du côté de Sony, l'entreprise japonaise abat donc aujourd'hui par l'intermédiaire de Jim Ryan ses premières cartes, et tient d'abord à mettre l'accent sur la future manette, qu'il aura fallu complètement repenser :

La nouvelle manette de la PlayStation 5 présente deux innovations importantes. La première consiste à réinventer la fonction de vibration traditionnelle, en adoptant la technologie haptique. En adoptant cette technologie, vous pourrez ressentir une plus grande variété de réactions qu'auparavant. Par exemple, le fait de sentir une voiture heurter un mur durant une course peut être très différent de celui de faire face à un adversaire dans le football. Vous pouvez même courir dans l'herbe et ressentir les sensations de marcher dans la boue.



La deuxième innovation concerne l'évolution des boutons L2 et R2 appelés "déclencheurs adaptatifs". Les développeurs seront en mesure de programmer la résistance de ces gâchettes en fonction des actions du joueur. Vous pourrez par exemple ressentir la sensation de serrer fortement un arc et d'accélérer avec un véhicule tout-terrain sur un terrain rocheux peut être reproduite plus fidèlement.

Les joueurs sont donc provisoirement fixés sur leur sort : fin 2020, il faudra bien compter avec la PlayStation 5 de Sony, qu'on se le dise. Maintenant que les japonais ont tiré les premiers, reste à Microsoft le soin de se positionner...

L'information a par la suite été publiée sur Wired, qui précise en plus de la bafouille de Ryan que la nouvelle manette qui ne s'appelle pas encore "DualShock 5" proposera une meilleure batterie ainsi qu'un haut-parleur de meilleure qualité, et ses chargera par l'intermédiaire d'un câble USB-C. Aux dires du product manager Toshi Aoki, la manette sera avec ce dispositif haptique "plus lourde que la DualShock 4, mais un peu plus légère que la manette de la Xbox One".

Bon, Ryan termine sa missive en rappelant tout de même que les actuels possesseurs de PlayStation 4 peuvent toujours compter sur l'arriver de The Last of Us Part II, Death Stranding ou encore Ghost of Tsushima, hein.

Voici l'intégralité de la déclaration de Jim Ryan :

Depuis que nous avons dévoilé notre console nouvelle-génération en avril, il y a une certaine excitation dans l'air, et nous avons bien noté que vous vouliez en savoir plus sur ce que le futur a en réserve pour vos jeux.



Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que notre console pour la prochaine génération s'appellera la PlayStation 5, et qu'elle sortira à temps pour les fêtes de fin d'année 2020.



Ces informations ne vous surprennent peut-être pas franchement, mais nous voulions cependant les confirmer officiellement auprès de nos fans PlayStation, avant de commencer à révéler des détails supplémentaires sur la vision que nous avons pour la prochaine génération de consoles. Le magazine WIRED a couvert ces mises à jour et quelques informations supplémentaires, dans un article publié ce matin.



Ces "informations supplémentaires" sont quelque chose qui m'intéresse particulièrement - un aperçu de la nouvelle manette qui sera fournie avec la PlayStation 5. Un de nos buts, pour cette future génération de consoles, est de renforcer le sentiment d'immersion que vous ressentez lorsque vous jouez, et avec cette nouvelle manette, nous avons eu l'occasion de nous pencher plus avant et plus en profondeur sur la façon dont le sens du toucher peut faciliter, voire améliorer, cette immersion.



À cette fin, la manette de la PlayStation 5 embarque deux innovations très importantes. Tout d'abord, nous avons décidé d'adopter le retour haptique (tactile) pour remplacer la technologie de "vibrations" qui était utilisée dans les manettes depuis la 5ème génération de consoles. Avec le retour haptique, vous ressentez vraiment une plus grande variété de retours tactiles, ce qui fait que s'écraser dans un mur pendant une course produira un ressenti très différent de celui produit par un tacle fait sur un terrain de football. Vous pourrez même avoir une idée des sensations liées à différentes textures, lorsque vous courrez dans des champs d'herbes ou que vous ramperez dans la boue.



La deuxième innovation, nous l'appelons les gâchettes adaptatives, et elle a été intégrée aux boutons gâchettes (L2/R2). Les développeurs peuvent programmer la résistance des gâchettes, de sorte que vous puissiez ressentir de façon tactile ce que ça fait de bander un arc et de décocher une flèche, ou de faire accélérer un véhicule tout-terrain dans un environnement rocailleux. En combinant ces gâchettes adaptatives avec le retour haptique, il est possible de produire une expérience de jeu puissante, qui simule au mieux une large variété d'actions. Les créateurs de jeu ont commencé à recevoir les premières versions de la nouvelle manette, et nous avons hâte de voir où va les mener leur imagination lorsque viendra l'heure d'utiliser ces nouvelles fonctionnalités.



Bien que nous ayons encore des tas d'informations à partager avec vous tout au long de l'année à venir, nous avons également plusieurs expériences fabuleuses qui arrivent sur PS4, dont Death Stranding, The Last of Us Part II, et Ghost of Tsushima. Je voudrais remercier tous les fans de PlayStation qui choisissent de continuer à faire ce voyage avec nous à l'heure d'embarquer vers le futur des jeux vidéo.