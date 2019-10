Metal Gear Solid V : Un autre Snake de légende s'invite grâce à un mod

Les propositions farfelues des modders ne vous convainquent pas toutes ? Vous ne voyez pas qui serait vraiment digne de remplacer Snake dans Metal Gear Solid V : The Phantom Pain ? Alors arrêtez, car le vrai Snake est là.

Alors non, je ne parle pas de Youri Djorkaeff, dont c'était le surnom, ou du catcheur Jake Roberts. La skin que le modder JinMarr s'est amusée à placer dans Metal Gear Solid V : The Phantom Pain est celle du personnage principal d'un film culte de John Carpenter, New York 1997 (n'oubliez pas que sa suite n'existe pas).

Vous pouvez, en allant sur Nexusmods et en téléchargeant les fichiers gentiment proposés par ce programmeur amateur, voir Venom Snake être remplacé par Snake Plissken - héros rebelle incarné au cinéma par l'excellent Kurt Russell.

Ah bah oui, le nom vous dit quelque chose. C'est que Hideo Kojima, en bon cinéphile et homme de goût, avait à l'origine emprunté une partie du nom pour son Solid Snake. Et même que les joueurs de Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty savent de quoi je parle en évoquant un certain Iroquois...

Bref, tout est là. Avec un bonus de taille en termes de skin : toujours Kurt Russell, avec une autre dégaine, celle de Jack Burton, encore une autre pellicule fantastique signée du papa de The Thing et Halloween.

