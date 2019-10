Death Stranding : Une pub annonce l'arrivée de la VF, mais il faut tendre l'oreille...

Pour susciter l'intérêt d'un public toujours plus large, le jeu vidéo, lorsqu'il en a les moyens, n'hésite pas à s'offrir la luxueuse et juteuse présence d'acteurs venus du cinéma tout ce qu'il y a de plus bankable. Encore faut-il pouvoir profiter de leur jeu d'acteur...

Et pour cela, il convient de conserver l'interprétation originale, en évitant soigneusement cette chose que l'on nomme dans nos vertes contrées "VF". Et si le très kojimesque Death Stranding n'était jusqu'ici annoncé qu'en anglais et en japonais, Sony dégaine aujourd'hui une publicité exceptionnellement doublée dans notre belle langue, et nous apprend dans la foulée que le titre sera intégralement proposé en français, colonel.

Tout ceci est fort aimable, mais encore aurait-il fallu réussir à équilibrer le doublage et la musique illustrant cette courte vidéo. L'histoire ne dit pas si c'est Kojima himself qui s'est également chargé du "mixage" sonore ou un stagiaire de troisième, mais nous souhaitons tout de même au coupable de faire plus attention, la prochaine fois.

Dans le rôle de Norman "Sam" Reedus, on retrouve le doubleur officiel de l'acteur Emmanuel Karsen, qui a aussi doublé Pan-Pan le lapin dans la dernière version de Bambi. Et oui, il est comme ça Karsen.

Françaises, Français, rappelons que Death Stranding sera disponible le 8 novembre prochain sur PlayStation 4. Sapristi !