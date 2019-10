Lonely Mountains Downhill : VTT, changement climatique, vidéos, images et date de sortie

Le très mignon Lonely Mountains : Downhill arrivera ce mois-ci selon son développeur allemand, Megagon Industries. Le jeu de descente en VTT, aux graphismes minimalistes mais fort mignons, me fait clairement de l'oeil, comme dirait Jean-Marie.

À voir aussi : TRIVIA : Hideo Kojima peut se prendre pour Dieu... grâce à la France

Le studio berlinois uniquement composé de 3 personnes nous présente donc Lonely Mountains : Downhill e gestation depuis plusieurs années. Et il est donc temps d'annoncer sa date de sortie, puisque le titre arcade /"cyclimse" arrivera le 23 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC Steam. Une version Switch devrait arriver plus tard.

Evidemment, la vingtaine d'images et les vidéos présentées i-dessus vous aideront à mieux comprendre ce qu'est ce titre, qui ne révolutionnera rien en termes graphiques, mais qui pourrait bien d'être super addictif. ne intuition comme ça.

Le jeu prend en compte non seulement les dénivelés du jeu, mais également le changement climatique, le jour et la nuit et pas mal d'autres choses, dont le développeur veut justement nous parler pas plus tard que tout de suite :

Chaque montagne contient de nombreuses pistes, et chacune d'entre elles propose un certain nombre de défis à surmonter. En d'autres termes, vous allez avoir du pain sur la planche ! Explorez de nouvelles montagnes, découvrez de nouvelles pistes et débloquez des VTT disposant de caractéristiques spécifiques. Chaque VTT a ses propres avantages, alors essayez-les tous pour trouver celui qui s'adaptera le mieux aux différentes pistes et à votre style de jeu ! Certains sont parfaits pour le hors-piste, d'autres excellents pour réaliser de grands sauts ou atteindre des vitesses vertigineuses ! Un raccourci idéal pour un type de VTT peut représenter un grand danger pour un autre ! Certaines pistes sont plus ou moins dissimulées, alors gardez l'oeil ouvert ! En cours de route, vous pourrez même tomber sur des endroits magnifiques où vous reposer. Pour grimper au sommet du classement, vous devrez trouver le meilleur itinéraire possible.

Bref, perso, j'ai hâte !