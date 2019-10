Le cofondateur de Croteam (Serious Sam) s'en va chez Google

Le fameux studio Croteam à l'origine de la série Serious Sam, voit son co-fondateur Alen Ladavac s'en aller vers s'autres horizons. On apprend la nouvelle via la publication d'une note sur son profil Linkedin.

Voilà le message que l'on peut lire sur son profil :

Le coeur lourd, je me suis séparé de mes chers amis et collègues de Croteam. Je vous aime tous, les gars et les filles, et je n'oublierai jamais toutes les belles années que j'ai passées avec vous et les choses fantastiques que nous avons créées. Je suis super excité d'annoncer que je commence chez Google Munich, rejoignant l'impressionnante équipe Stadia pour travailler sur l'introduction de jeux dans le cloud. Ce qui était autrefois considéré comme impossible l'est aujourd'hui - et je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de contribuer à cette entreprise historique.

Une nouvelle aventure donc, tournée vers le futur immédiat. Nous avions rencontré l'homme à la Gamescom en 2016 et il était éminemment sympathique.

Le studio Croteam est toujours sur le développement de SCUM et Serious Sam 4 : Planet Badass.

Bon vent à lui.