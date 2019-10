Ghost Recon Breakpoint dévoile sa vidéo de lancement

Après Ghost Recon : Wildlands, Ubisoft continue dans sa lignée des "Ghost" à monde ouvert, avec Ghost Recon : Breakpoint, prévu pour demain, sur PC, Xbox One et PS4.

La bande-annonce de lancement nous montre donc en résumé ce qui vous attend dans ce nouveau titre made in Ubisoft. On y retrouvera comme vous le savez l'acteur John Bernthal, qui y incarne un certain Cole D. Walker.

Rappelons, si vous le voulez bien, la trame du jeu :

En 2023, les meurtres politiques propagés par des drones de la firme du milliardaire Jace Skell se multiplient. Après que tout contact a été perdu avec Auroa, île fictive abritant le siège de Skell Technology, l'équipe des Ghosts est envoyée sur l'île. Cette simple mission de reconnaissance menée par le joueur se transforme en véritable mission de survie1 lorsque l'unité est prise d'assaut par les Wolves, d'anciens Ghosts ayant rejoint Cole D. Walker et pris le contrôle de l'île.

Ghost Recon Breakpoint sort demain sur PC, PS4 et Xbox One, et notre TEST ne saurait tarder !