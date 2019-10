Microsoft annonce le Surface Laptop 3 : "Trois fois plus performant qu'un MacBook Air"

Hier lors de sa conférence, Microsoft a dévoilé un nouveau PC portable avec deux tailles d'écran différentes : un 13,5 pouces et un 15 pouces (la vraie nouveauté de la gamme). Chacun avec une famille de processeurs différent.

Les deux Laptops possèdent deux tailles d'écran : 13,5 pouces et 15 pouces pour 2 familles de processeurs. Le plus petit sera équipé avec du matériel Intel Core de 10e génération (génération Ice Lake). Microsoft ne tarit pas d'éloges sur son petit Laptop et explique avoir un "produit trois fois plus performant qu'un MacBook Air actuel".

Le 15 pouces fait un choix très différent côté processeur puisqu'il intègre pour la toute première fois un processeur AMD. Pas de référence sur le produit mais il devrait s'agir d'un Ryzen 7 custom par les petites mains de chez Microsoft et AMD spécifiquement pour le Surface.

Coté utilisation et design, Microsoft prend ses aises et propose un portable avec 20% d'espace en plus pour son pavé tactile. On gagne aussi en finesse de design avec l'absence de bords en caoutchouc noir bien connu des possesseurs de Surface Pro 2. Ce qui apporte évidemment un charme supplémentaire et une plus grande élégance à la dalle (voir la vidéo de présentation ci-dessus).

Autre nouveauté et non des moindres, le PC serait facilement démontable et réparable. Ce qui n'était pas le cas du modèle antérieur.

Le Surface Laptop 3 modèle 13 pouces sera disponible à partir de 1149 euros et le 15 pouces à partir de 1349 euros dès le 22 octobre prochain.