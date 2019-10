Return of the Obra Dinn dévoile sa mystérieuse date de sortie sur consoles

Parce qu'un très juste diction venu de l'autre côté de la Manche veut que l'on puisse faire tellement plus avec moins, nous avions accueilli le très conceptuel Return of the Obra Dinn avec un enthousiasme certain lors de son arrivée sur PC en octobre 2018.

Le nouveau jeu de Lucas "Papers, Please" Pope, jusqu'ici uniquement disponible sur Mac et PC, rendait pour ainsi dire les amateurs d'enquêtes tarabiscotées (mais consoleux jusqu'au bout des doigts) un brin jaloux.

Heureusement, profitant d'un retour élogieux de notre part, et du reste de la profession, cette aventure visuellement rétro annonçait le mois dernier son arrivée imminente sur consoles. Et comme la vie est parfois bien faite, c'est un an jour pour jour après sa sortie initiale que Return of the Obra Dinn viendra proposer un sacré challenge aux possesseurs de Playstation 4, Switch et autres Xbox One, soit le 18 octobre 2019.

Précisons également qu'une version physique verra également le jour sur Switch, comme nous l'avons appris il y a seulement quelques jours via les forums du site officiel de Nintendo Japon, bien qu'aucune date de sortie n'ait encore été communiquée.

Si vous vous demandez encore pourquoi ce titre qui devrait tourner sur un vieux Macintosh nous a retourné le cerveau, et même un peu plus, nous vous renverrons vers notre test en bonne et due forme. Votre serviteur va-t-il profiter de cet habile portage pour recommencer l'aventure à un rythme plus posé ? Oh que oui.