Call of Duty Modern Warfare : La vidéo behind the scene de Captain Price

Dans cette nouvelle vidéo des coulisses de développement de Call of Duty : Modern Warfare, on y découvre comment Barry Sloane et l'équipe d'Infinity Ward ont donné un nouveau visage au personnage le "plus emblématique de la licence", selon eux-mêmes.

Cette vidéo behind the scene comprend en effet plusieurs images inédites de Captain Price, ainsi que des confessions de l'acteur Barry Sloane et le narrative director Taylor Kurosaki sur le personnage.

Comment a été sa manière de jouer durant les phases d'enregistrement ? Ses inspirations ? Sa vie, son oeuvre ? Ben vous verrez bien !

Call of Duty Modern Warfare sortira le 25 octobre prochain.