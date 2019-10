TEST du Casque gamer Razer Kraken X : Le casque bon marché pour tous

Tout le monde n'a pas un salaire de ministre. Razer le sait et les joueurs le savent encore mieux. Notre loisir peut coûter cher et s'équiper en matériel correct nécessite de faire des choix et des compromis. Le Kraken X va en faire, c'est certain, mais jusqu'à quel point ? Découvrons le de suite.

Dans la gamme Razer, il y a un peu de tout et pour toutes les bourses. Du Nari Ultimate qui vous colle des baffes (réelles avec son système haptique) à ce Kraken X qui vous caresse dans le sens du poil puisqu'il ne coûte pas plus cher qu'un jeu. Mais du coup, est ce qu'il ne vaut pas mieux s'acheter un jeu plutôt qu'un casque ?

On en a pour son argent

C'est-à-dire que pour 60€ vous avez une proposition de casque 7.1. Comme d'habitude, ce sera uniquement sur PC et en activant la fonction avec un code spécifique. Un fonctionnement pour le moins étrange... La connectique étant uniquement mini jack le Kraken X se présente comme un outil hautement versatile. Ainsi, tous les périphériques équipés de la même prise fonctionneront avec lui. Pour votre PC, vous disposerez d'un adaptateur à voies séparées pour le micro et le casque.

La finition est minimaliste et n'espérez pas de matières nobles dans ce casque. On est au tout plastique, mais tout de même sans bruits désagréables et sans grincements de parties mobiles. C'est un peu cheap, mais pas non plus digne d'une référence Wish, ce qui est heureux. Razer a tout de même une image à conserver.

Le confort est sauf avec des coussins assez épais et souples, ainsi qu'un arceau réglable. Seule la partie supérieure de ce dernier est équipée d'un léger rembourrage. Son poids a fait l'objet d'une attention particulière, il ne dépasse pas les 250g. Une caractéristique appréciable pour les longues sessions de jeu.

Le micro est fixe (n'allez pas vous balader dans la rue avec ça), les deux seuls éléments placés sur le casque sont la molette de niveau sonore et le bouton mute pour le micro. On ne va pas risquer de se tromper de fonction avec le Kraken X. A noter que la molette du niveau sonore est bornée et d'un débattement assez faible. Le micro est tout de même cardioïde, Razer n'a pas trop mégoté sur ce point.

Ça suffit !

Une fois sur les oreilles, on est assez surpris et favorablement surpris. Si le plumage fait plastic, les son qui sortent des transducteurs de 40mm sont tout à fait corrects sans aller dans la précision des modèles qui passent la barre des 100€. De fait, le Kraken X semble être un casque tout à fait proposable pour une première acquisition par exemple.

La prise jack principale est coudée à 90° ce qui la rend particulièrement pratique lorsqu'elle est branchée sur une manette. On ne sera pas gêné par le fil, que ce soit sur PS4 ou Xbox One.

Bien sûr, il ne faut pas lui demander de vous faire apprécier toutes les subtilités d'une musique symphonique, ou d'être assez rond aux tympans pour ne pas saturer dans certaines situations. Mais dans l'immense majorité des cas, il fera le job.

EN RÉSUMÉ BIEN POUR UN USAGE PONCTUEL On trouve des casques moins chers que le Kraken X, c'est certain. Mais ils tombent très vite dans la catégorie des polluants qui vont finir à la poubelle dans l'année. Il est manifeste que vous aurez ici la marge basse de la qualité de finition qu'on peut trouver chez Razer. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous allez vous retrouver avec un produit pourri (disons les choses comme on pourrait les penser). Vous avez besoin d'un casque pour jouer de façon ponctuelle dans des conditions correctes. Le Razer X est ok.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Léger et agréable à porter.

Bonne épaisseur de coussins.

La connectique jack, mais complète.

Du 7.1 à ce prix. Le micro inamovible.

Une finition tout en plastique.