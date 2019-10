Pokémon Épée/Bouclier : Masuda promet que les autres Pokémon reviendront dans de futurs jeux

Telle semble être la rançon du succès pour la juteuse licence Pokémon : cumulant jusqu'à un point de rupture les monstres de poche créés depuis 1996 dans chaque nouvel épisode, le studio Game Freak a choisi de rendre le prochain épisode de la saga bien plus lisible et digeste.

150 Pokémon, et pas un de plus (sauf peut-être à pousser encore et encore un certain pick-up) : c'est a priori le roster avec lequel il faudra composer ses équipes au sein de Pokémon Épée/Bouclier. Détendez-vous : on plaisante ! Personne ne connaît à l'heure actuelle le nombre de bestioles qui seront disponibles au sein de la nouvelle contrée de Galar.

En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il ne sera plus possible d'importer des Pokémon issus des précédents épisodes, comme l'avait affirmé le producteur de la série Junichi Masuda en juin dernier. Malgré les larmes de crocodiles des fans de la série, Masuda était resté droit dans ses bottes, expliquant qu'il devenait difficile de respecter l'équilibre du jeu s'il fallait tenir compte des 1000 et quelques Pokémon déjà existants.

Mais si vous êtes encore en train de sécher vos larmes, réjouissez-vous : d'abord, ce n'est franchement pas si grave, et surtout, l'intéressé vient de passer un grand coup de baume apaisant sur la nombreuses communauté de fans en expliquant au micro de Game Informer que les absents seraient un jour de retour, ailleurs :

Vous pouvez vous attendre à voir apparaître des Pokémon absents [dans Pokémon Épée/Bouclier] dans les régions des futurs jeux de la série. Je pense que Pokémon Home pourra servir de rampe de lancement pour de nombreux joueurs, afin de les rassembler et de leur permettre de se lancer dans de nouvelles aventures.

Comme dans bon nombre de domaines de la vie réelle, le temps apaisera donc les blessures, et toute cette histoire ne relèvera bientôt plus que de l'anecdote racontée au coin du feu.

Pour le reste, Pokémon Épée/Bouclier viendra combler un manque dès le 15 novembre prochain, exclusivement sur Switch.