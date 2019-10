PS5-Xbox Scarlett : Ray tracing, gap avec les PS4 et One, caméras, les dernières rumeurs

Tout le monde le sait, Sony et Microsoft planchent actuellement sur la PS5 et la Xbox Scarlett. Mais une console seule ne suffit pas. Pour qu'elles rencontrent le succès, elles ont besoin de jeux. Par conséquent, les deux constructeurs ont besoin de fournir des kits de développement aux développeurs. Et, malheureusement pour Sony et Microsoft, il arrive que certains de ces derniers aient la langue bien pendue. La conséquence de cette situation, ce sont les fuites. Et il semblerait qu'une fuite au sujet de la PS5 et de la Xbox Scarlett vienne d'avoir lieu.

Les rumeurs du jour concernant la PS5 et la Xbox Scarlett nous viennent du site américain Gizmodo. Ce dernier explique avoir reçu des informations, accompagnées de photos, au cours des derniers mois, de la part d'une personne se présentant comme un développeur travaillant sur un jeu prévu sur PS5 et Xbox Scarlett.

Tout d'abord, les informations et images fournies par cette mystérieuse source semblent confirmer que les images des brevets qui ont été découvertes en août dernier correspondent bel et bien au kit de développement de la PS5. En effet, cette source avait fourni une photo d'un appareil de la même forme que celui vu sur les brevets en juin dernier (donc avant que les images du brevet ne soient découvertes).

Prosperop la boum

D'après l'informateur de Gizmodo, les premiers kits de développement PS5 ont été mis dans les mains des développeurs en 2018. Mais le kit plus récent, celui vu sur le brevet, a été livré aux studios au début de l'été dernier. Et selon lui, son nom de code est "Prospero." Pour info, Prospero est le nom du héros de la pièce de William Shakespeare La Tempête. Ancien Duc de Milan, Prospero est un magicien ayant le pouvoir de contrôler les esprits et les éléments naturels grâce à ses livres.

À propos de la PS5, mais aussi de la Xbox Scarlett, la source de Gizmodo affirme qu'elles représenteront le plus grand saut générationnel en termes de puissance de calcul de l'histoire des consoles. Toujours selon lui, ces nouvelles machines n'arriveront que fin 2020 car AMD a mis du temps à rendre ses GPU Navi (que la PS5 et la Scarlett utiliseront) compatibles avec le ray tracing. Toujours à propos du ray tracing, la PS5 et la Xbox Scarlett utiliseraient cette technologie différemment. Selon Gizmodo, l'informateur était cependant trop vague pour que ses remarques à ce sujet soient exploitables.

La caméra, un véritable enjeu

Parmi les informations les plus surprenantes transmises à Gizmodo par sa source se trouvent celles concernant les caméras de la PS5 et de la Xbox Scarlett. Le kit de développement de chaque machine comprend une caméra et ces dernières sont sensiblement différentes. En effet, l'informateur affirme que la caméra de la PS5 exploiterait pour le moment une technologie déjà disponible tandis que celle de la Xbox Scarlett serait compatible 4K avec une latence réduite à 2 images entre ce qui est filmé et ce qui apparaît à l'écran.

Microsoft ferait de sa caméra une "énorme priorité" en raison de l'explosion connue par le streaming de jeux au cours de ces dernières années. La source de Gizmodo affirme par ailleurs que les capacités de cette nouvelle caméra sont présentées à l'aide d'une démo qui change en temps réel les filtres à la Snapchat utilisés en fonction de l'éclairage vu dans le jeu en train d'être utilisé par le streamer.

Bien évidemment, la présence de ces caméras avec les kits de développement Prospero et Scarlett ne veulent pas dire que la PS5 et la Xbox Scarlett seront obligatoirement vendues avec une caméra. Vu ce qui s'est passé au début de la génération actuelle, il serait de toute façon surprenant que Microsoft oblige les consommateurs à acheter une caméra.

Sur PS4, Sony a proposé sa PlayStation Camera de manière facultative. Cette dernière était cependant nécessaire pour utiliser le PlayStation VR. Le PSVR étant compatible avec la PS5, et une nouvelle version du casque étant en préparation, il semble logique que la PS5 ait elle aussi le droit à sa caméra. Du côté de la Xbox One, Microsoft avait fait le pari d'obliger l'achat de son ambitieuse caméra Kinect au lancement de la Xbox One, ce qui avait eu pour effet d'augmenter sensiblement le prix de vente de la console et de provoquer la colère de nombreux joueurs (colère qui s'est ressentie sur les ventes de la machine).

Bien évidemment, toutes ces informations doivent être prises avec les pincettes de rigueur. Elles sont en tout cas cohérentes avec ce qui était déjà connu. De plus, le fait que Gizmodo se risque à les publier montre qu'il a suffisamment d'assurance qu'elles sont authentiques.