Du gameplay du Terminator de Mortal Kombat 11 fuite

Alors que Warner Bros. s'apprête à diffuser la première bande-annonce consacrée à du gameplay du Terminator dans Mortal Kombat 11, un bug in-game a donné indirectement accès au personnage à certains joueurs. Voilà donc un petit aperçu de cette nouvelle version in-game de Schwarzy.

Le mode Tours du Temps de Mortal Kombat 11 permet à chaque joueur de bénéficier de l'aide d'un personnage de soutien en cours de combat. Et il semblerait qu'une erreur dans ce mode permette à certains joueurs de sélectionner le Terminator T-800 comme personnage de soutien alors que ce personnage additionnel ne sera pas mis en ligne avant le 8 octobre prochain.

Cela a permis au Twittos Michael Leri de capturer une vidéo mettant en scène le Terminator et donc de donner aux internautes un aperçu de ce que donne le personnage in-game :

I don't think I was supposed to find this but here is what the Terminator plays like in #MK11 #PS4share pic.twitter.com/ceWbqk0E3e