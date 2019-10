Apex Legends Saison 3 : Compétences de Crypto, équilibrages à venir, tous les détails

Voici les changements et nouveautés qu'amène la saison 3 d'Apex Legends : nouvelle carte, Légende, ainsi que des rééquilibrages importants sur les personnages et les items de jeu.

À voir aussi : Apex Legends Saison 3 : Crypto et une nouvelle carte se révèlent dans une bande-annonce explosive

La saison 3 amène une toute nouvelle carte, la première à sortir depuis les débuts d'Apex Legends : Bord du Monde (World's Edge). Voici son plan détaillé dans notre galerie.

La seconde grande nouveauté est évidemment le nouveau personnage, le hacker sud-coréen Crypto. Voici ses compétences :

Passif : un drone de Surveillance détecte certaines choses jusqu'à 30m, vus par Crypto, mais aussi ses alliés

: un drone de Surveillance détecte certaines choses jusqu'à 30m, vus par Crypto, mais aussi ses alliés A : déploie un autre drone de surveillance (délai de récupération de 40 secondes s'il est détruit)

: déploie un autre drone de surveillance (délai de récupération de 40 secondes s'il est détruit) Ultime : EMP. Il fait 50 de dégâts aux boucliers, ralentit les ennemis et détruit les pièges (RIP Wattson)

Ses skins sont également montrés dans notre galerie d'images.



Le rééquilibrage des items est assez lourd ; si vous souhaitez partir en classée, on vous recommande vivement de lire les notes de patch ! Pour commencer, l'Alternator signe sa fin d'heure de gloire, puisque le hop-up particulièrement puissant en fin de partie, le Disruptor Rounds, est tout simplement supprimé. Le hop-up d'amélioration des dégâts de coups critiques (Skullpiercer rifling) est aussi supprimé.

D'un autre côté, certaines armes reçoivent un nouveau hop-up pour les rendre plus viables en partie : le Flatline, le fusil à pompe Eva-8, G7 Scout et la R-301 (ces deux derniers recevant un hop-up légendaire).

Le sac à dos légendaire a un nouvel effet : les coéquipiers relevés auront un bonus provisoire de bouclier (50pts) et de santé (70pts). D'un autre côté, il ne sera plus possible de se ressusciter avec le bouclier légendaire, puisqu'il prend désormais l'ancienne fonction du sac à dos (toutes utilisations accélérées). Conclusion : donnez le sac légendaire à votre Lifeline. Toujours.

Concernant les Légendes, le grappin de Pathfinder reçoit un nerf (plus lent) ; Gibraltar est une fois encore buffé (être dans son bouclier offrira une réduction de délai de récupération des compétences), et son ultime, ainsi que ce lui de Bloodhound et Bangalore, ont été améliorés (plus de dégâts/durée).

Tous les détails se trouvent ici !