RTX Broadcast Engine : Quand Nvidia se met au service du streaming

NVIDIA a donc annoncé le RTX Broadcast Engine, un ensemble d'utilitaires pensées pour le stream et prévu pour faciliter la vie des utilisateurs.

Le streaming a le vent en poupe depuis plusieurs années et Nvidia souhaite donc s'attaquer au "genre" de plus en plus répandu parmi les joueurs mais pas seulement. Pour cette raison l'entreprise propose Broadcast Engine qui possède différents outils dans le but justement de faciliter le streaming.

D'abord l'outil RTX Greenscreen qui permet en temps réel de supprimer l'arrière-plan et donc de se passer entièrement de fond vert. Ensuite on retrouve RTX AR qui permet de suivre les mouvements des yeux et de la bouche pour ajouter des effets encore une fois en temps réel (voir la vidéo ci-dessus). Il est ainsi possible de se modéliser en 3D et avoir un avatar à notre place.

Enfin le dernier outil est le RTX Style Filters qui utilise l'IA pour retoucher l'image en fonction d'un style défini (peinture, etc). Dans la vidéo on voit ainsi différents styles artistiques.