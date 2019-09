New Guilty Gear : May nous éclabousse dans un nouveau trailer chatoyant

Depuis son annonce tombée au début du mois d'août, le nouveau Guilty Gear (qui se fait pour l'instant appeler "New Guilty Gear", c'est comme ça) nous en met littéralement plein les mirettes à chacune de ses apparitions. La bande-annonce du jour ne fera pas exception.

Entre-aperçue lors de la présentation opposant les indécrottables Sol Badguy et Ky Kiske, la jolie May profite du salon CEOtaku qui s'est tenu cette semaine dans la très américaine ville d'Orlando pour faire une nouvelle fois parler non pas les poings, mais sa traditionnelle ancre marine.

La belle ne manquera pas de nous rappeler que New Guilty Gear semble résolument prêt à jouer sur les effets de profondeur lors de certains combos, ce qui nos permet d'admirer les potes subaquatiques de la jeune pirate, parmi lesquels on reconnaîtra un certain Willy.

Soucieux de se plier à l'exercice du teasing en attendant le prochain rendez-vous, Arc System Works nous donne déjà rendez-vous au SEA Major de Singapour, qui aura lieu les 12 et 13 octobre prochains à Singapour, pour laisser s'exprimer un autre pugiliste largement récurrent : Axl Low...

Let's Rock !