Apex Legends Saison 3 : Crypto et une nouvelle carte se révèlent dans une bande-annonce explosive

La saison 3 d'Apex Legends est désormais très proche, et une grande partie de ses nouveautés s'est révélée dans une vidéo effrénée : la nouvelle légende et la nouvelle carte, mais aussi une nouvelle arme.

À voir aussi : Oculus Connect : Medal of Honor Above and Beyond annoncé par Respawn

On se souvient du trailer un peu douteux d'Apex Legends avec des graphismes assez disgracieux. Heureusement, la bande-annonce de la saison 3 ci-dessus marque une très nette amélioration. On y découvre à la fois le nouveau personnage Crypto (qui n'est clairement pas là pour enfiler des perles) et la nouvelle carte, Bord du Monde.

On ne voit pas grand chose aux capacités de Crypto, qui devraient être bientôt révélées. Son histoire a déjà été révélée dans cette vidéo. On peut y voir aussi une nouvelle arme, le fusil à charge.

La carte Fusion semble très intéressante d'un point de vue stratégique ; les joueurs devraient pouvoir laisser place à leur créativité pour surpasser leurs adversaires, entre le train en marche, les geysers et les gratte-ciels. On se doute aussi que Respawn va avoir du travail concernant l'équilibrage de cette carte.

La carte Fusion débarquera sur le jeu le 1er octobre.