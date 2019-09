Spider-Man de retour dans le Marvel Cinematic Universe, Sony et Marvel ont trouvé un accord

Lorsque Sony Pictures et les Marvel Studios ont annoncé la fin de leur accord concernant le personnage de Spider-Man et donc la sortie de ce dernier du Marvel Cinematic Universe (MCU), la nouvelle a fait grand bruit et provoqué le mécontentement de très nombreux fans de films de super héros. Sentant qu'il n'était pas de leur intérêt de faire bande à part les deux géants du cinéma sont retournés à la table des négociations et ont réussi à se mettre d'accord.

Sony Pictures et les Marvel Studios viennent, à la surprise générale, d'annoncer la signature d'un nouvel accord menant à la production par Kevin Feige, le président des Marvel Studios, du troisième film Spider-Man de la série "Homecoming" (toujours avec Tom Holland dans le rôle titre). Ce contrat stipule de plus que Spider-Man apparaîtra également dans un film des Marvel Studios à venir.

Si ce second film n'est pas encore daté, on sait d'ores et déjà que Spider-Man Homecoming 3 (titre provisoire) sera sur les écrans américains le 16 juillet 2021 (et certainement à peu de chose près en même temps en Europe). Kevin Feige précise également que Sony Pictures va continuer de développer son "Spidey-verse" en parallèle à ces deux longs métrages à venir.

À noter pour les curieux que les termes de ce nouvel accord ne sont pour l'instant pas connus.