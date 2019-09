Boston Dynamics met en vente Spot, son chien robot du futur au prix d'une voiture

La firme Boston Dynamics bien connue pour la fabrication de ses robots va mettre en vente ses chiens robots Spot. Une vidéo présente "l'intérêt" de la chose, pour celles et ceux qui ont les moyens...

L'ère des robots est arrivée et si vous rêvez d'avoir un chien robotique ce sera bientôt possible a c,nondition d'avoir un peu de sous de côté. (voir vidéo ci-dessus). En effet Boston Dynamics va proposer en vente et en location plusieurs chiens robots.

Ceux-ci sont pourvus d'une autonomie de 90 minutes et leur vitesse de déplacement va jusqu"à 5 km/h. Spot est doté d'une vision à 360° grâce à cinq caméras, et évidemment le chien-robot de nature utilitaire est capable de transporter une charge de 14 kg maximum sur son dos.

On apprend aussi qu'il est étanche et qu'il peut également supporter des températures comprises entre -20°C et 45°C. Pour l'instant pas de prix mais visiblement ça risque d'être assez élevé (on parle du "prix équivalent à celui d'une voiture").