Mario Kart Tour démarre en trombe, meilleur lancement d'un jeu Nintendo sur mobile

Lancée ce mardi 25 septembre sur iOS et Android, la version mobile de Mario Kart a semble-t-il rencontré son public. Le nombre de téléchargements a été estimé et c'est une Pole Position.

Ce sont les analystes de Sensor Tower qui avancent les chiffres : pour son premier jour, Mario Kart Tour a été téléchargé plus de 20 millions de fois. C'est ce qu'on appelle les 24 heures démentes. Et c'est sûrement la cause d'une saturation réseau qui a empêché de nombreux utilisateurs d'y accéder comme ils le voulaient.

Et lorsqu'on se penche sur les autres expériences mobile made in Nintendo (voir dans notre galerie d'images ci-dessous), on constate que le jeu de karting explose tous les autres. Il fait environ trois fois mieux que Super Mario Run, qui avait attiré 7 millions de personnes pour son premier jour - sur iOS uniquement.

Sensor Tower révèle aussi qu'un million de dollars a été dépensé par les joueurs, et que l'abonnement Pass Or, à 5,49 euros par mois, est bien la micro-transaction la plus populaire... Sauf qu'elle ne sera active qu'après une période d'essai de deux semaines, au cours de laquelle il est possible de se rétracter. Qui vivra, verra.