Star Wars Jedi Fallen Order, une manette et des bundles Xbox One pour bientôt

En plus du nouveau trailer de Star Wars : Jedi Fallen Order, on a appris l'arrivée très bientôt de bundles et d'une manette en l'honneur du jeu.

Si vous avez l'âme d'un Jedi, sachez qu'une manette Xbox One aux couleurs du jeu sera disponible. Elle est baptisée The Purge Trooper et elle est en édition limitée. Le Pad sera disponible en précommande à partir du 4 octobre. Elle devrait coûter 65 euros et pour jeter un coup d'oeil dessus direction notre galerie.

En plus de ce périphérique vous pouvez aussi acquérir un bundle Xbox One S au prix de 299 euros et un bundle Xbox One X pour 499,99 euros. La console 1 to + le jeu dans le pack ainsi qu'un abonnement d'un mois à Xbox Live Gold, à Xbox Game Pass et au EA Access.

Les bundle seront disponibles à partir du 15 novembre, date de la sortie du jeu sur PC, PS4 et Xbox One.