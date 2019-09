Star Wars Jedi Fallen Order use de la Force dans sa nouvelle-bande annonce

À l'occasion du Triple Force Friday Global Reveal, Star Wars : Jedi Fallen Order s'offre un tout nouveau trailer pleine d'action et de rebondissements.

À l'occasion de cette journée très particulière faite pour découvrir les produits dérivés Star Wars (Triple Force Friday Global Reveal) on en découvre un poil plus sur Star Wars : Jedi Fallen Order via une toute nouvelle bande-annonce, qui devrait arriver sous peu durant le Live !

On rappelle que l'on incarnera Cal Kestis, un Padawan qui a survécu à l'Ordre 66 décrété par Palpatine pour exterminer l'ordre Jedi. Et que rien ne va être facile pour lui dans quête de survie, surtout avec des Stormtroopers et une Inquisitrice Impériale aux basques.

Le jeu est toujours prévu pour le 15 novembre 2019 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One.