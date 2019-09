Zelda Breath of the Wild : Le Nendoroid Zelda en précommande

Good Smile Company n'a de cesse de confectionner des petites figurines trop "turbo-choupi" de personnages de différentes licences. Cette fois, cela concerne The Legend of Zelda : Breath of the Wild, et vous allez craquer.

Première nouvelle, Link est de retour. Good Smile a réapprovisionné ses stocks du héros d'Hyrule dans ses versions Standard (5.600 Yen soit 47 euros) et DX (avec davantage d'éléments accessoires, à 6.600 Yen soit 56 euros). Dès maintenant jusqu'au jeudi 24 octobre vous pouvez donc tenter de les acquérir, avec l'espoir d'une réception en janvier 2020.

Mais surtout, il y a du nouveau : la Zelda de Breath of the Wild a aussi été miniaturisée et rendue kawaii. Elle est aussi à réserver pour la modique somme de 5.800 Yen (49 euros) jusqu'au 24 octobre.

Sa petite trogne SD trop mignonne, vous pouvez la découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous. Elle sera livrée avec trois expressions faciales (neutre, souriante et en colère) et des options que voici :

Un étalon royal blanc

Une tablette Sheikah

Une grenouille

