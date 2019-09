The Witcher Netflix : Henry Cavill prend la pose pour une nouvelle photo

The Witcher sur Netflix sera prochainement une réalité. Après la bande-annonce qu'on peut qualifier d'alléchante, l'acteur qui prêtera ses traits à Geralt de Riv revient l'arme à la main.

Henry Cavill est beau. Henry Cavill est fort. Et Henry Cavill sera Geralt de Riv dans la première saison de The Witcher à venir sur Netflix d'ici quelques semaines. Beaucoup avaient peur que le bellâtre anglais ne soit pas forcément le meilleur choix pour le rôle, surtout après le premier aperçu d'un déguisement pas forcément très réussi.

Et puis la bande-annonce a rassuré et retourné quelques cerveaux. Du coup, on guette dès qu'il y a du nouveau. Et c'est ce qui est arrivé il y a peu. Une nouvelle photo du Loup Blanc a déboulé sur l'Internet. Vous pouvez la découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous, Cavill y a fière allure.

Les plus observateurs auront remarqué qu'il empoigne ici son épée d'argent dont il se sert pour terrasser les monstres qui ont besoin de faire dodo définitivement. On rappelle que, dans les romans d'Andrzej Sapkowski, le Sorceleur utilise deux lames - l'autre, pour les humains, est d'acier. Et contrairement à ce qui se passe dans les jeux, il n'en emporte qu'une avec lui sur le terrain. Ce qui sera le cas pour la série, fidèle aux écrits.

Sinon, je trouve Henry Cavill est un peu agaçant.

