Shenmue 3 : Yu Suzuki parle des bornes d'arcade in-game

On sait depuis un certain temps que Shenmue III disposera lui aussi de salles d'arcade in-game. On sait également que ces bornes contiendront des jeux inédits développés spécialement pour l'occasion. Et il a été révélé il y a peu que ces bornes seraient des modèles bien connus des fans d'arcade et de SEGA. Yu Suzuki a récemment révélé quelques détails supplémentaires au sujet de cet aspect de son jeu.

Yu Suzuki a accordé une interview au site Phantom Rvier Stone pendant le Tokyo Game Show 2019. Au cours de cette interview, le sujet des bornes d'arcade in-game de Shenmue III a été évoqué. Alors que Yu Suzuki parlait des objets qu'il va devoir déplacer à bord de son chariot élévateur dans le cadre d'un de ses jobs, il a indiqué qu'un de ces objets serait des bornes Astro City de SEGA.

Le game designer explique que si Ryo déplace une borne depuis le port jusqu'à un entrepôt, cette borne sera installée dans la salle d'arcade le lendemain. De plus, Yu Suzuki explique que terminer ces jeux à l'intérieur du jeu permettra "d'obtenir quelque chose en retour." Il promet également qui se passera des choses "amusantes" dans Shenmue III si Ryo transporte beaucoup de jeux et qu'il y joue souvent ensuite.

Malheureusement pour les curieux, Yu Suzuki n'a pas donné d'informations quant aux nombre de jeux d'arcade disponibles in-game ou aux types de jeux concernés. Il faudra donc attendre le 19 novembre prochain, date de sortie de Shenmue III sur PS4 et PC, pour découvrir ce que les salles d'arcade in-game proposent aux joueurs.