Death Stranding (de Kojima) est Gold, Kojima vous remercie du soutien

Vous attendiez cette annonce comme le Messie cosmo-planétaire, et vous n'êtes point déçu en ce 26 septembre 2019. Kojima Productions et Hideo Kojima HUMSELF ont annoncé au monde entier que Death Stranding était doré. Gold, si vous préférez.

Il est donc désormais bon pour être pressé à des millions d'exemplaires et à être acheminé vers les PS4 et autres PS4 Pro dans toute sle chaumières de France, Navarre et par-delà les océans.

DEATH STRANDING is complete and has gone gold!! Hideo Kojima, the Kojima Productions team, everyone at Sony and Guerrilla, cast members; all put their heart and soul into it. Thanks for your support, we can't wait to bring you a new "A HIDEO KOJIMA GAME". Play it on Nov 8th!! pic.twitter.com/Nj73oGG05p