Broomstick League : Du Quidditch sans Harry Potter s'annonce en vidéo

Les fans du sorcier à lunettes le plus célèbre de la littérature moderne se voient depuis longtemps en champions de cette discipline. Mais la seule tentative vidéoludique s'est avérée quelque peu...oubliable.

C'est là que Virtual Basement et Blue Isle interviennent. Début 2020 ils lanceront en Early Access sur Steam Broomstick League. Son principe, vous le connaissez déjà puisqu'il s'agit purement et simplement d'une repompe du Quidditch, sport inventé par J.K. Rowling dans Harry Potter - qui avait eu droit à une triste adaptation en stand alone en 2003 sur GameCube, PS2, Xbox et PC.

Sur leurs balais volants et armés de leur baguette magique, de sorciers répartis en deux équipes s'affrontent dans des arènes pour attraper un orbe et le mettre dans le but adverse. Maîtrise des forces occultes oblige, différents pouvoirs et capacités spéciales interviennent pour changer le cours des rencontres.

Broomstick League promet du dynamisme, du fun, de la personnalisation, une progression, des stats, et des joutes en 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 et 4 contre 4, avec du jeu en ligne. Intéressant, n'est-ce pas ?