Mario Kart Tour : Le coût des microtransactions révélé

Mario Kart Tour peut être téléchargé et utilisé gratuitement. Mais comme Nintendo n'a évidemment pas sorti ce jeu pour la beauté du geste, il se repose sur les micro-transactions (et les abonnements au Pass Or) pour gagner de l'argent. Voici l'état actuel des micro-transactions dans la version mobile du célèbre jeu de course.

Un tour dans les menus de Mario Kart Tour permet de découvrir les montants des micro-transactions du jeu.

Pour activer le "Tuyau de New York 1" (disponible pendant six jours), action permettant d'obtenir au tirage au sort de nouveaux personnages jouables ou des pièces de karts, le joueur doit dépenser des rubis. Si ces rubis peuvent être gagnés in-game, ils peuvent également être achetés. Voici les tarifs ces packs de rubis :

3 rubis : 2,29 euros

: 2,29 euros 10 rubis (9+1 offert) : 6,99 euros

: 6,99 euros 23 rubis (20 + 3 offerts) : 13,99 euros

: 13,99 euros 48 rubis (40 + 8 offerts) : 29,99 euros

: 29,99 euros 93 rubis (75 + 18 offerts) : 54,99 euros

: 54,99 euros 135 rubis (105 + 30 offerts) : 74,99 euros

Pour info, une activation unique du Tuyau coûte 5 rubis tandis que 10 activations sont vendues 45 rubis. Bien évidemment, récolter des rubis in-game demande du temps et des connexions régulières au jeu. Des captures d'écran illustrant les tarifs de ces micro-transactions est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Et pour ce qui est du pourcentage de chances d'obtenir tel ou tel personnage ou telle ou telle pièce de personnalisation du kart, le menu du jeu dispose d'une page indiquant le pourcentage de probabilité d'obtention de ces différents éléments.

En plus de ça, les joueurs ont également la possibilité d'acheter des packs contenant des Rubis, des personnages et des "Tickets d'étoile." En ce moment, Mario Kart Tour propose le "Pack de New York" au prix de 21,99 euros.

Ce dernier contient 45 rubis, le personnage de Mario et 5 Tickets d'étoile. À noter que ces packs ne sont eux aussi disponibles que durant une durée limitée.