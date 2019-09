Mafia : La marque redéposée, un nouvel épisode en route ?

Voilà bientôt trois ans que Mafia III est sorti. Ayant rencontré un succès commercial dont 2K Games n'a pas manqué de se vanter, il pourrait bien avoir un petit frère en cours de conception.

À voir aussi : Shenmue 3 : La démo enfin datée, les infos

Take-Two Interactive a déposé une demande pour le terme Mafia auprès de l'USPTO le 2 août dernier. Comme vous pouvez le voir dans notre galerie d'images, l'enregistrement a été effectué dans la catégorie "Goods and Services" avec dans la description l'évocation de jeu en ligne ou encore de mise en service d'un site internet.

On rappelle que Hangar 13 avait annoncé en juillet 2018 que le nouveau projet sur lequel il planchait serait inédit, et donc pas un éventuel Mafia IV. Le concept pour ce dernier a existé, comme on avait pu l'apprendre grâce à une source anonyme de Kotaku : un jeu se déroulant à Las Vegas dans les années 70, avec une inspiration à trouver dans le Casino de Martin Scorsese.

Serait-ce de ceci dont il pourrait s'agir ? 2K Games aurait-il finalement demandé à ce que la série mafieuse revienne plus vite ? Pour l'heure, on se contentera d'attendre une confirmation. Parce que, ça se trouve, il est question de remasterisations des premiers volets. Ou d'un pin's parlant. Quoique non, peut-être pas.

On va rester sur l'idée d'un remaster car un autre dépôt est parvenu à nos yeux au moment de boucler l'article. Cela concerne cette fois Mafia II comme vous pouvez le constater ci-dessous. Renouvellement par sécurité ou pas ? Ou alors c'est vraiment pour commercialiser des pins parlants. Allez savoir.

[Source]