Atlas : Le MMORPG des pirates bientôt à l'abordage de la Xbox One

Présenté lors des Game Awards 2018, le MMORPG Atlas par les créateurs d'Ark est actuellement disponible uniquement sur PC. Du moins pour l'instant.

Atlas est un MMORPG s'inspirant notamment de Sea of Thieves dans lequel il est possible de naviguer, de rencontrer des pirates mais aussi... des dinosaures et des dragons et autres monstres marins. Car le jeu est évidemment fantastique.

Etant assez bugué sur PC (et toujours en développement) le jeu trouve toutefois le chemin de la Xbox One et du programme Xbox Game Preview. Sur la console de Microsoft, Atlas sera disponible en accès anticipé à partir du 8 octobre.