Civilization VI : La version Nintendo Switch agrandira son contenu en novembre

Annoncé hier par surprise sur PS4 (et Xbox One), Civilization VI prend de plus en plus d'importance et la version Nintendo Switch va même accueillir les différents contenus prévus sur le titre.

Un pack d'extensions va en effet arriver le 22 novembre prochain sur Nintendo Switch. Celui-ci va coûter 39,99 euros et contiendra Rise and Fall et Gathering Storm. Autant dire qu'il est difficilement possible de passer à coté tellement on se prive de contenus (gestion du réchauffement climatique qui rajoute une grosse plus-value au jeu).

Pour l'instant difficile de savoir si les contenus seront disponibles séparément comme c'est le cas sur la version Steam.

Le tout est déjà disponible sur PC et Nintendo Switch et bientôt sur PS4 et Xbox One (22 novembre).