Project xCloud : Lancement de la Bêta publique bientôt, Gears 5 et d'autres jouables gratuitement !

Présenté comme un des chantiers les plus importants de l'avenir de la division gaming de Microsoft, le service de jeux en streaming annoncé il y a environ un an va enfin se proposer à ceux qui le souhaitent. Mais pas partout.

À voir aussi : E3 2019 : On a joué à 3 jeux via Project xCloud, un système prometteur

La bêta publique du Project xCloud débutera dans le courant du mois d'octobre. La possibilité d'essayer les jeux Xbox en streaming sur des supports comme les téléphones ou les tablettes (Android only pour commencer), avec un pad compatible connecté en Bluetooth sera cependant, d'abord, limitée à trois pays : les États-Unis, le Royaume-Uni et la Corée du Sud - si vous y résidez, n'hésitez pas à vous inscrire sur cette page.

Lancement oblige, les premiers jeux à essayer ne seront pas nombreux. Mais cela commencera fort pour du jeu totalement gratuit (mais que vous ne posséderez pas, on le rappelle au cas où) : Gears 5, Halo 5, Sea of Thieves et Killer Instinct. La liste s'allongera au fur et à mesure et, on imagine, que le modèle économique sera révélé prochainement.

Quant à l'arrivée partout, tout le temps, pour tout le monde, Microsoft explique que ce sera quand les retours de la phase de test seront suffisamment concluants.