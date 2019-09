State of Play : Arise A Simple Story émerge avec un trailer 100% émotion

Un peu de poésie durant le State of Play, c'était possible. Il suffisait de ne pas cligner des yeux au moment où était présenté un jeu développé par un tout nouveau studio espagnol, un certain Arise : A Simple Story.

Arise : A Simple Story est le premier jeu de Piccolo Studio, petite structure basée à Barcelone. Une fois qu'on a dit ça, ça laisse entendre qu'il faut s'aattendre à une ambiance fiesta, pleine de tequila et de mojito. En fait pas du tout.

Édité par Techland, il raconte l'histoire pas banale d'un homme décédé dont l'esprit va se balader dans les Limbes et revivre chacun des moments les plus importants de sa vie. Oui, mais avec un pouvoir.

Le héros aura ainsi la capacité de plier le temps à sa volonté. Et on se doute que ce ne sera pas qu'une partie de plaisir. Qu'il y aura aussi des épreuves, des instants très tristes... Et les développeurs l'annoncent : ils ont envie que ce "voyage unique" fasse "remonter en vous des souvenirs de votre propre vie". Bref, pour les gens émotifs, ça s'annonce... compliqué.

Arise : A Simple Story est attendu pour le 3 décembre prochain sur PS4, au prix de 19,99 euros.