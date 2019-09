Garfield Kart Furious Racing : Le tueur de Death Stranding lâche de nouvelles images

Microids et Paws, Inc. ont dévoilé de nouvelles images du jeu Garfield Kart Furious Racing. L'occasion de voir si le titre de course Multi basé sur le célèbre chat roux fera la nique à Mario Kart ou... à Death Stranding, prévu presque le même jour.

Vous le savez, ce nouvel épisode de la famille des "Garfield", arrivera en novembre prochain sur toutes les machines. Et il est temps après juillet dernier, de voir de nouvelles images du titre, dans notre galerie.

Il est possible d'y jouer à travers 16 circuits inspirés de l'univers Garfield, comme le Lac Rochepales ou l'Usine Pastacosi. 8 personnages emblématiques de la série (« The Garfield Show ») seront jouables : Garfield, Odie, Jon, Nermal, Arlène, Liz, Harry et Squeak !

Il sera également possible d'y jouer jusqu'à huit en ligne et quatre en écran splitté. Les possesseurs de Nintendo Switch pourront même connecter jusqu'à 8 consoles en local sans fil. Trois modes de jeu seront disponibles : Championnat, Course Libre et Contre la Montre.

Le jeu sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam dès le 5 Novembre aux Etats-Unis et dès le 7 Novembre en Europe.

Death Stranding est-il en grand danger ?