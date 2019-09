Star Wars Jedi Fallen Order : Une nouvelle bande-annonce cette semaine

Sa sortie se rapproche et pourtant il reste tapi dans l'ombre. Star Wars : Jedi Fallen Order va finalement avancer dans la lumière d'ici quelques jours, avec énormément de projecteurs braqués sur lui, en fait.

Vous connaissez le Triple Force Friday Global Reveal ? Il s'agit du moment où les nouveaux produits liés à l'univers Star Wars sont présentés au grand public. On découvre toutes sortes de produits dérivés : jouets, livres, accessoires de modes, et j'en passe, qui font lever les yeux aux ciel de nos moitiés.

Bref, vous savez quand la prochaine gamme sera révélée ? Ce jeudi 26 septembre. Et comme vous allez le découvrir il n'y a pas que l'Episode IX et The Mandalorian dans la vie.

See the next generation of @StarWars products on September 26 at 11AM PT during the Triple #ForceFriday Global Reveal!



Tune in to watch @CameronMonaghan reveal products for #StarWarsJediFallenOrder and debut a brand-new trailer!https://t.co/BKHkLeeBrc pic.twitter.com/MBmS2Opq6U