Apex Legends : La saison 2 bientôt terminée, plus d'infos demain sur la saison 3 ?

Sur Twitter, Respawn a discrètement annoncé l'arrivée de nouvelles informations sur la prochaine saison d'Apex Legends. Cela pourrait arriver dès demain, alors qu'elle se lancera le 1er octobre.

Crypto fait l'objet de diverses annonces depuis deux mois, mais le gameplay et les détails sur le personnage n'ont pas encore été révélés, alors qu'il sortira le mois prochain sur le jeu.

Dans un tweet, Respawn a relancé les discussions sur la prochaine saison. Le texte est écrit en message (à peu près) crypté, ce qui rappelle le nom de son prochain personnage qui sortira pour la saison 3, Crypto.

Season 2 comes to a̵͇̐n̷̜̚ electrifying conclus̵̰͒ion on 9/30. This is your final w̵̦̆e̵̱̕ek to chař̵͓ge through Battle Pas̵̻͊s and climb ṯ̸͛o̴̞̍ward m̶̛̮ŏ̴̤re ways to show off your̶͓͑ Rank with Ser̶͓͑ies 1 Ranked rewards before Season 3 - Meltdo̵̳̒w̷̺͘n begins on 10/1. pic.twitter.com/4tz4FgcGgE