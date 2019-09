David Cage : Les jeux Quantic Dream seront désormais disponibles sur toutes les machines

Pendant de nombreuses années, les productions de Quantic Dream ont été exclusives aux consoles PlayStation. D'où la surprise de nombreux joueurs quand le studio français a annoncé la sortie sur PC de ses derniers titres. Quand la décision a-t-elle été prise ? Quels changements a-t-elle provoqués ? Ce sont des questions auxquelles a récemment répondu David Cage.

Le site OnlySP a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec David Cage, le PDG de Quantic Dream et auteur des jeux du studio. Au cours de cette interview, le sujet du changement récent de stratégie du studio, autrement dit la sortie de ces jeux sur d'autres plates-formes que les consoles PlayStation, a été évoqué. D'après David Cage, la décision a plusieurs années. Et la "séparation" avec Sony ne s'est pas faite dans la douleur :

Nous réfléchissions à l'avenir de la société (Quantic Dream) depuis un bon moment. Mais nous avons vraiment pris la décision pendant la dernière année (de développement) de Detroit que la sortie du jeu serait le bon moment pour redéfinir le chemin que nous souhaitions emprunter avec le studio. [...]



Nous avons toujours entretenu de bons rapports avec Sony, ce qui nous a permis d'avoir une discussion ouverte avec eux. Et je suis heureux que nous ayons trouvé un moyen de mettre nos jeux à disposition de tous les joueurs PC. [...]



Nous allons, évidemment, continuer à faire partie de la famille PlayStation, mais désormais, nous allons également rendre nos jeux disponibles pour tous, peu importe leur plate-forme.

Bien évidemment, ce passage à la production multi plates-formes n'est pas sans conséquences du point de vue technologique. Quantic Dream a donc dû adapter sa manière de produire des jeux pour relever ce nouveau défi :

Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur une plate-forme et avons optimisé nos moteurs pour une machine et une manette spécifique. Nous allons désormais devoir faire le même travail sur toutes les plates-formes avec la même ambition en matière de qualité.



Comme vous le savez peut-être, Quantic Dream développe sa technologie propriétaire depuis 22 ans, ce qui nous a permis de nous concentrer sur des fonctionnalités spécifiques (rendu graphique de haute qualité, sensibilité cinématographique, acteurs virtuels, narration complexe à embranchements, etc.).



Nous disposons d'une équipe permanente composée de 60 ingénieurs qui travaillent sur notre propre technologie et nous prévoyons de renforcer cette équipe et d'étendre notre recherche et développement à toutes les plates-formes. De plus, le studio est désormais organisé différemment, avec plus d'un projet en développement à la fois.

David Cage explique également que le portage PC de Detroit : Become Human exploite le dernier moteur PC de Quantic Dream en date et tourne à l'aide de l'API Vulkan, et que cette dernière sera la "plate-forme" sur laquelle seront construits tous leurs prochains projets.

Malheureusement pour les curieux, le réalisateur n'a pas donné d'informations quant aux premiers projets multi plates-formes de son studio. Il est en tout cas possible de se demander si Quantic Dream va véritablement sortir tous ses jeux à venir sur toutes les plates-formes ou s'il compte plutôt sortir des jeux partout. Seul l'avenir, ou des fuites, permettront de répondre à cette question.