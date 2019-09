Wattam : Le nouveau jeu du créateur de Katamari Damacy dans les starting-blocks ?

Annapurna Interactive n'étant jamais fatigué d'éditer des jeux toujours plus intéressants les uns que les autres (voir notre TEST d'Outer Wilds, celui de Telling Lies et tout récemment, celui de Sayonara Wild Hearts), voilà qu'il faut s'attendre à du nouveau concernant un projet que Thomas veut sur son bureau tout de suite.

Ce projet, c'est Wattam. Annoncé en 2014, ce jeu parfaitement inclassable - dans lequel vous devez vous lier d'amitié avec tout et n'importe quoi, comme des toilettes - a germé dans le cerveau de quelqu'un qu'on pourrait qualifier de génialement dérangé : Keita Takahashi. Et ce nom ne vous dit rien ? Malheureux, reprenez vos esprits, il s'agit tout de même du papa de Katamari Damacy, cette série complètement folle dans laquelle on roulait pour absorber l'univers.

Bref, il y a quelques heures, Annapurna Interactive, en charge de la publication de ce nouvel OVNI, a teasé sur Twitter :

thought we were done with the announcements/reveals/releases? got another one on the way soon 🎩💣💚