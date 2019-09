The Outer Worlds montre les 40 premières minutes du jeu

Nos confrères de chez Game Informer ont eu l'opportunité de jouer et diffuser les 40 premières minutes de gameplay de The Outer Worlds. Pour ne pas mourir trop idiot, et avant de vous décider de l'acheter ou pas, voici donc quelques moments sympas à voir et à revoir.

À voir aussi : Obsidian (The Outer Worlds) recrute pour son prochain jeu

Prévu dans un mois, The Outer Worlds se montre donc et se "tease" via une très longue séquence de gameplay. C'est intéressant pour en savoir plus sur l'histoire et surtout pour voir les très complètes mécaniques de dialogue.

Toutefois on ne vous conseille pas de regarder trop en détail les tenants et aboutissants de ces mêmes dialogues si vous ne voulez pas vous spoiler totalement. Pour celles et ceux qui s'en fichent, allez-y gaiement !

Le jeu sort le 25 octobre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Et on connait une personne à la rédaction qui a vraiment très hâte...