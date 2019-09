Google Play Pass : La réponse de Google à l'Apple Arcade est arrivée

Quelques jours après les débuts de l'Apple Arcade, au tour de Google de sortir son offre de jeux en illimité sur smartphones et tablettes.

Pour l'heure, Google Play Pass est disponible uniquement aux États-Unis. Les américains disposant d'un appareil Android 4.4 ou ultérieur et ayant accès au Play Store au minimum dans sa version 16.6.25 peuvent dès à présent profiter du nouveau service et s'amuser en illimité avec un catalogue de plus de 350 jeux sans achat intégré. À noter qu'un partage de compte est possible, jusqu'à 6 personnes en tout.

Pour accéder au Google Play Pass et s'amuser sans contrainte ni publicité sur des titres comme Limbo, Monument Valley 2, Star Wars : Knights of the Old Republic ou encore Stardew Valley, mais aussi des apps comme Photo Studio Pro ou Slow Motion Video FX, il faudra débourser 4,99 dollars par mois.

Lancement oblige, une période d'essai gratuite est proposée ainsi qu'une offre limitée dans le temps voyant l'abonnement mensuel passer à 1,99 dollar pendant un an.

Quand les autres territoires seront-ils servis ? Telle est la question.