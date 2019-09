TwitchCon Blood Bank : Donnez votre sang, repartez... avec Code Vein

Dans quelques jours, l'action-RPG post-apocalyptique et vampirique de Bandai Namco atterrira dans les bacs. Pour son lancement, l'éditeur japonais a prévu quelque chose de tout à fait atypique.

Si jamais vous passez par la TwitchCon, qui se tient au Convention Center de San Diego du 27 au 29 septembre, vous pourriez, en échange d'un retrait, repartir avec un jeu. Ah oui, non, pas un retrait d'argent, mais de votre sang, comme l'a révélé Bandai Namco, s'associant avec la Croix Rouge :

The Lost aren't the only ones who need your blood! On September 27th, celebrate the #CODEVEIN launch by donating blood to those in need.



Follow the link to pre-register and learn more about our Blood Drive during TwitchCon weekend: https://t.co/MvAkM5H5NZ pic.twitter.com/h7rKIGaeED