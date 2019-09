Emmanuel Macron félicite ZEvent et ZeratoR et tous les streamers pour cet immense succès

Après l'énorme succès du dernier ZEvent en date, qui a récolté plus de 3 millions d'euros, le président de la république française, Emmanuel Macron, a tenu à féliciter les streamers et l'organisation pour ce succès sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Enfin, il me semble...

En effet, comme l'année dernière, le président Macron, comme il est parfois appelé, a tenu à féliciter chaleureusement l'initiative de ZeratoR et de tous les autres streamers pour ce nouveau ZEvent au profit de l'Institut Pasteur, qui a permis de récolter plus de 3 millions d'euros de dons, après 3 jours de stream non-stop, sans boire, ni manger, et encore moins se laver. Mais c'est pour la BONNE cause, alors chapeau bien bas mesdames et messieurs !

Le tweet du président :

55 gameurs français viennent de lever le temps d'un week-end plus de 3 millions d'euros au profit de l'institut Pasteur.

Vous êtes inspirants et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit. Bravo #ZEvent2019 !https://t.co/MlbC69uOs8 - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2019

Pas mal, non ? C'est français.

Quant aux gameurs...