Fortnite : Batman, Catwoman et Gotham City sont arrivés

En ce jour marquant le quatre-vingtième anniversaire de la "naissance" de Batman, Epic Games a dégainé un événement qui va sûrement vous donner envie de sortir de votre Bat-Cave.

À voir aussi : Epic Games Store : 6 jeux Batman offerts aujourd'hui... Et la semaine prochaine ?

Et voilà, JE vous l'avais dit : dans la zone Tilted Town de Fortnite se trouve désormais... Gotham City. Il y est possible de redéployer son planeur à l'infini. L'événement durant jusqu'au 6 octobre prochain, permet d'acquérir le Bat-grappin et le Batarang explosif, à trouver dans le butin au sol, les coffres, les ravitaillements et les lamas.

Un pack Batman le Croisé en Cape est aussi de la partie pour l'aspect cosmétique. On y trouve notamment des tenues de Batman dont celle de The Dark Knight, comme vous pouvez le découvrir dans notre galerie ci-dessous. Et pas de jaloux, Catwoman est également à l'honneur, avec son costume et des récompenses jusqu'au 1er octobre incluant le Catwing.

Toutes les notes de patch sont à trouver ici.

Fortnite est disponible sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS et Android.