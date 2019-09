Call of Duty Mobile disponible en accès anticipé

Aujourd'hui, le nouveau jeu mobile de la licence Call of Duty a été rendu disponible sur Android et iOS en France. Le jeu est gratuit et en accès anticipé.

Call of Duty Mobile est un jeu édité par Tencent qui s'adressera aux fans de longue date de la licence, puisqu'il ramènera au goût du jour de nombreux contenus issus des opus précédents.

On y retrouvera les modes de jeu Recherche et Destruction, Match à Mort et Mêlée Générale. Idem pour les armes et les cartes, qui seront inspirées de ce que l'on connaît déjà, et enfin, le mode de jeu à la mode : le Battle Royale.

Call of Duty®: Mobile arrive sur Android et iOS le 01/10.



Cette nouvelle expérience free-to-play sur mobile réunit les modes Multijoueur incontournables, les cartes et les personnages iconiques de la série Call of Duty® ainsi qu'une nouvelle expérience battle royale. #CODMobile pic.twitter.com/Y3cagerZf7 - Call of Duty France (@CallofDutyFR) September 18, 2019

Vous pouvez d'ores et déjà découvrir le gameplay du jeu en téléchargeant son accès anticipé.

La version définitive de Call of Duty Mobile sera disponible le 1er octobre !