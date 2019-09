The Last of Us 2 : Sa présence pendant le prochain State of Play confirmée

On sait depuis plusieurs jours que The Last of Us Part II sera présenté à la presse le 24 septembre prochain. On sait également que c'est à cette date que Sony diffusera un nouveau State of Play. Ces deux événements poussaient donc à penser que le géant japonais profitera du second pour donner des nouvelles du premier. Et c'est ce que vient de confirmer Sony.

C'est par l'intermédiaire d'un tweet posté sur le compte Twitter officiel de Naughty Dog que la présence de The Last of Us Part II pendant le State of Play de la semaine prochaine a été confirmée.

Dans ce tweet, visible ci-dessous, une image représentant un couteau à cran d'arrêt est accompagné de la mention suivante :

"I'm gonna find...and I'm gonna kill...every last one of them." pic.twitter.com/vO0cC6dGkO - Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 20, 2019

Part II

State of Play / 24 septembre 2019 / 13h PT

Sachant que 13h en Californie correspond à 22h en France, il est possible d'imaginer que Sony ouvrira son State of Play sur de nouvelles images de The Last of Us Part II. À noter qu'en parallèle à la publication de ce tweet, Neil Druckmann a lui aussi publié cette image sur son compte Twitter personnel. Et il a accompagné cette illustration du message :

We've been silent for too long. It's time to put an end to that. pic.twitter.com/73BO5O9ZWC - Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) September 20, 2019

Nous nous taisons depuis trop longtemps. Il est temps de mettre fin à cela.

Pour rappel, le prochain State of Play sera diffusé le 24 septembre prochain à partir de 22h heure de Paris. The Last of Us Part II n'a pas encore de date de sortie annoncée. Il est donc possible de se demander si Sony compte profiter de cette occasion pour enfin dévoiler cette date.