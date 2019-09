Ancestors The Humankind Odyssey parle exploration et grand singe

Pour apporter un argument supplémentaire en faveur de son jeu traitant des origines de notre évolution, Patrice Desilets a discuté avec une exploratrice et une primatologue d'Ancestors : The Humankinf Odyssey.

Patrice Desilets, le directeur créatif de Panache Jeux Numériques a donc échangé avec l'exploratrice et primatologue Mireya Mayor à propos des difficultés à survivre dans la nature et à vaincre sa peur pour explorer l'inconnu.

Une thématique très forte et importance dans Ancestors. On y apprend notamment comment l'homme apprivoise sa peur et l'évolution de cette notion à travers les âges.

Ancestors : The Humankind Odyssey est disponible sur PC via l'Epic Games Store et sortira sous format numérique sur PS4 et sur Xbox One en décembre 2019.