Shenmue 3 : Le processus de remboursement des backers Kickstarter détaillé

Peu après avoir annoncé que la version PC de Shenmue III sera exclusive à l'Epic Games Store, Ys Net a révélé que les joueurs PC qui avaient contribué au financement du jeu pourraient, s'ils le souhaitent, demander à être remboursés. La marche à suivre pour obtenir un remboursement vient d'être communiquée.

Ys Net vient, via son partenaire Fangamer, d'envoyer un message aux backers de Shenmue III récapitulant la version du jeu que ces derniers ont choisi (si leur niveau de financement donne accès à un exemplaire du jeu). À partir d'aujourd'hui, et jusqu'au 3 octobre prochain à 23h59 (heure de Tokyo), les personnes qui le souhaitent peuvent cliquer sur le lien présent dans ce mail afin d'accéder à un site permettant de changer la version demandée. Celle donne par exemple la possibilité de passer d'une version dématérialisée PS4 à une version dématérialisée PC.

C'est via ce système que les personnes qui avaient déjà choisi le jeu sur PC (physique ou dématérialisé) avant l'envoi de ce message, pourront sélectionner le remboursement. En effet, l'option "remboursement" ("refund" en anglais) apparaît dans le menu déroulant de sélection de la version du jeu. Les backers qui avaient choisi une version PS4 ne pourront pas demander de remboursement.

Ys Net explique par ailleurs qu'une fois la demande de remboursement effectuée, la transaction pourra demander entre 20 jours ouvrés et trois mois. De plus, le studio de Yu Suzuki précise que les backers Kickstarter devront disposer d'un compte PayPal pour obtenir le remboursement. Les personnes qui ont contribué au financement du jeu via la campagne dite des "Slacker Backers," seront quant à elles remboursées via PayPal ou Softbank Payment (en fonction du moyen de paiement initialement utilisé pour participer au financement de Shenmue III).

La disponibilité future de clés Steam incertaine

Toujours à propos des demandes de remboursement, Ys Net indique que certaines récompenses in-game qu'auraient dû recevoir les personnes qui demandent un remboursement seront supprimées (comme un message apparaissant à certains endroits du jeu par exemple). En raison du niveau de développement avancé du jeu, le studio précise cependant que certaines récompenses ne pourront pas être retirées du jeu.

À noter enfin que Ys Net est également revenu sur la possibilité qu'ont les backers PC de réclamer une clé Steam qui sera livrée dans un an. Le studio explique qu'il est bien possible de demander une clé Steam sur le site de validation des choix évoqué ci-dessus. En revanche, il ne peut garantir que ces clés Steam seront bel et bien disponibles à la fin de l'année prochaine. Ys Net indique en effet que les négociations à ce sujet sont toujours en cours avec Valve et qu'il ne peut pour l'instant pas garantir la disponibilité de ces clés. L'issue de ces négociations sera révélée dans une mise à jour Kickstarter à venir.

Pour rappel, Shenmue III sera commercialisé sur PS4 et PC le 19 novembre prochain.