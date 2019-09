Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII Remastered arrive en boîte, oui, mais sur Switch

Si le fameux "sens de l'histoire" semble nous emmener vers un avenir fait d'abonnements, de streaming à tout va et de dématérialisation, certains vieux schnoks continuent envers et contre tout de militer pour des versions physiques de leurs jeux préférés. Et à force de gueuler, ces derniers finissent parfois par obtenir gain de cause...

Il se passe quelque chose dans le petit monde du J-RPG nomade : après avoir sorti sur une cartouche aussi physique que collector Collection of Mana ou encore Dragon Quest 1+2+3 Collection, Square Enix continue de donner du grain à moudre aux collectionneurs nostalgiques, puisque nous apprenons grâce à la page Facebook de Square Enix Asia que les versions Switch de Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII Remastered allaient se retrouver compilées en boîte, oui Monsieur.

La jaquette a d'ailleurs déjà été dévoilée, et vous pouvez ainsi la retrouver dans notre galerie d'images. Nous pouvons également vous affirmer que cette compilation Twin Pack proposera l'anglais et le japonais, histoire de positionner le jeu sur la scène internationale. Prévu pour 2019 selon Square Enix Asia, nous devrons patienter encore un peu pour connaître la date de sortie précise de cette cartouche déjà affichée à 47€ chez Play Asia, et qui finira comme tant d'autres chez votre serviteur.

Allez-vous craquer pour ce Twin Pack regroupant Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII Remastered ? Faites-nous part de vos avis compilés dans les commentaires ci-dessous.